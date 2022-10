La spiaggia di Foxi Manna, a Sarrala, marina di Tertenia, meta di un giovane fenicottero. L’esemplare ha richiamato l’attenzione dei bagnanti incuriositi dall’insolita presenza. Solitamente i fenicotteri prediligono altri luoghi come meta di riposo, ma ieri il piccolo animale ha scelto la costa sud dell’Ogliastra per una sosta.

Alcuni bagnanti hanno chiamato le autorità competenti in materia di salvaguardia degli animali per un sopralluogo e per accertare le condizioni del fenicottero, che potrebbe avere necessità di cure.

Fino agli anni Novanta l’avvistamento dei fenicotteri in gran parte d’Italia era un evento del tutto sporadico. Solo in Sardegna si potevano incontrare colonie numerose, ma esclusivamente in inverno. La prima riproduzione accertata risale al 1993 in Sardegna, nel Cagliaritano. Successivamente le presenze nella Penisola sono aumentate sorprendentemente, dapprima nella Maremma toscana, poi in Puglia, a Comacchio, nella Laguna di Venezia e in Sicilia. In Ogliastra la presenza di uno stormo è frequente nello stagno di Tortolì.

