Sabato 10 maggio in via monsignor Virgilio a Tortolì si svolgerà la manifestazione "Strada calciando". Un pomeriggio di gioco e calcio giovanile che vedrà la strada trasformarsi in un grande campo da gioco all’aria aperta. Un evento dedicato ai bambini – categoria Piccoli amici e Primi calci (5/8 anni) – alle famiglie e a tutta la comunità, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e crescita.



Con il motto “Un solo campo, mille storie. Tutti in strada, tutti in gioco”, l’appuntamento invita a riscoprire il valore del gioco di strada, riportando il calcio nei luoghi dove un tempo nasceva la passione vera, tra marciapiedi, piazze e asfalto.



L’iniziativa è organizzata dal progetto “Una strada sportiva”, con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sardegna, della Delegazione LND Ogliastra, della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico Sardegna, in collaborazione con il Comune di Tortolì, che ha patrocinato all’evento.

Nel pomeriggio i bambini potranno partecipare liberamente a partite, giochi e attività sportive, seguiti da educatori e tecnici, in un ambiente sicuro e accogliente, dove il divertimento e il rispetto delle regole saranno al centro.





