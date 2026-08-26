Urzulei, motociclista esce di strada sull'Orientale: interviene l'elisoccorsoL’uomo ha riportato fratture multiple, sul posto anche gli agenti della polizia stradale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la sua potente moto, un centauro svizzero è uscito fuori strada riportando diverse lesioni. È successo nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Orientale, nel territorio di Urzulei.
Il motociclista è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del suo mezzo, mentre transitava all'altezza del chilometro 184. Soccorso dai volontari della Pavs di Urzulei, il centauro è stato trasportato in ospedale a bordo dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus proveniente dalla base di Olbia. Ha riportato fratture multiple.
Sul posto hanno operato gli agenti della polizia stradale di Lanusei coordinati dall’ispettore Fausto Loddo.