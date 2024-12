Dalla Regione 13 milioni di aiuti alle imprese agricole di Nuorese e Ogliastra che hanno subito danni a causa della siccità.

Su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e alla riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la Giunta Todde ha deliberato la concessione di indennizzi a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria «per i danni causati alle produzioni dalla perdurante siccità che ha interessato il distretto irriguo del Posada, dell'Ogliastra e tutto il restante territorio regionale nella primavera ed estate 2024».

Gli aiuti – spiega una nota della Regione – sono così suddivisi:

- 4,5 milioni di euro, per il 2024, per i danni alle produzioni delle aziende agricole ricadenti nel sub comprensorio irriguo del Posada

- 3 milioni di euro, per il 2024, per i danni alle produzioni delle aziende agricole ricadenti nel distretto irriguo dell'Ogliastra

- 5,5 milioni di euro a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria ricadenti nel territorio regionale, a esclusione dei distretti irrigui del Posada e dell'Ogliastra.

«Il territorio interessato – sottolinea la giunta regionale – è stato delimitato dalle analisi e delle ricerche effettuate dall'Agenzia Laore, a cui l'esecutivo dà mandato per la cura dell'intervento di ristoro dei danni».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata