“Largo ai sognatori”. Sarà questo il tema della dodicesima edizione della Pastorale del turismo, manifestazione artistico-culturale messa in piedi dalle Diocesi di Nuoro e Lanusei, in programma tra fine luglio e i primi di settembre. I luoghi della rassegna saranno ancora una volta quelli dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e, per la diocesi di Nuoro, l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola.

«Largo ai sognatori è il tema giusto per questo tempo – fa notare il vescovo, monsignor Antonello Mura –. Viviamo, infatti, con sguardi troppo parziali, perfino rasoterra. Rischiamo di non coltivare più né slanci né tantomeno sogni da coltivare. Schiacciati sulla realtà, che ci toglie fiato e futuro. Ben vengano i sognatori, in qualsiasi campo. Meritano l’incoraggiamento di chi non si rassegna alla realtà, di chi ne desidera un’altra. Più bella, più vera e più giusta».

Un programma che anche per quest’anno si annuncia ricchissimo di contenuti, con uno sguardo culturale e artistico di altissimo livello e dove riflessione e dialogo sono sempre strettamente attuali, calati sia nella realtà locale che nello scenario nazionale e internazionale. Spazio significativo alla solidarietà e all’impegno sociale, con la serata dedicata al conferimento del prestigioso premio “Persona fraterna”.

Programma completo, date, protagonisti e dettagli verranno resi noti nella conferenza stampa di presentazione prevista nella prima settimana di luglio.

© Riproduzione riservata