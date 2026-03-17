Saranno i carabinieri della compagnia di Lanusei, con l’ausilio dei vigili del fuoco di Tortolì, a chiarire l’origine dell’incendio che ha distrutto una Fiat Punto parcheggiata nel quartiere Area di Is Cogottis, vicino al parco La Sughereta. Il mezzo, in uso a una giovane residente del posto, è stato completamente divorato dalle fiamme e l’intervento delle squadre del 115 ha messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze. Il fatto è successo durante la notte tra domenica e lunedì.

I vigili non avrebbero trovato alcun innesco intorno alla carcassa, ma ciò non esclude l’ipotesi dolosa dell’incendio che resta la pista privilegiata dagli investigatori. Sono in corso indagini accurate per cercare di ricostruire i momenti appena precedenti al rogo. Al vaglio eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili all’attività investigativa. La ragazza è stata interrogata dai militari anche per capire se, negli ultimi tempi, abbia avuto diverbi con qualcuno.

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