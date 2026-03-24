Incidente stradale questa mattina sulla statale 125, all’altezza di Tortolì al chilometro 3,900. Coinvolti nello scontro un’auto e un tir, c’è un ferito.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per i rilievi di legge e gestire il traffico, che è stato temporaneamente bloccato.

(Unioneonline)

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