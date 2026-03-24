orientale sarda
24 marzo 2026 alle 09:59aggiornato il 24 marzo 2026 alle 10:00
Scontro auto-tir sulla statale 125: un ferito e strada chiusaL'incidente al chilometro 3,900 vicino a Tortolì. Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine
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Incidente stradale questa mattina sulla statale 125, all’altezza di Tortolì al chilometro 3,900. Coinvolti nello scontro un’auto e un tir, c’è un ferito.
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per i rilievi di legge e gestire il traffico, che è stato temporaneamente bloccato.
(Unioneonline)
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