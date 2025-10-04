Aveva due molotov in giardino. Erano su un tavolo davanti a una delle strade più trafficate di Santa Maria Navarrese. Gli ordigni erano pronti all’uso.

Quando, ieri, i carabinieri della stazione della frazione di Baunei e della squadriglia di Lanusei hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 63enne indagato per la ricettazione di una vecchia bicicletta, rubata lo scorso maggio, hanno trovato subito le bottiglie molotov e una tanica da 5 litri con residui di benzina utilizzata per la fabbricazione degli ordigni incendiari.

L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di San Daniele a Lanusei.

Il gip del Tribunale di Lanusei ha convalidato l’arresto confermando la misura della custodia cautelare in carcere.

