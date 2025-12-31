È cominciato il conto alla rovescia per il concerto di Capodanno a Tortolì. Dopo le prove audio di ieri, il palco allestito in piazza Rinascita è pronto ad accogliere gli ospiti. Benji&Fede accompagneranno il pubblico verso il 2026, con lo spettacolo diretto dallo showman Giuliano Marongiu. La cittadina si prepara ad accogliere migliaia di persone per evento organizzato dall’amministrazione di Marcello Ladu.

Per garantire una migliore gestione dei flussi e la sicurezza collettiva, il Comune invita i cittadini a raggiungere la piazza preferibilmente a piedi. Per chi arriverà da fuori città, l’area parcheggio individuata è quella di via Fodeddu, da dove sarà possibile raggiungere facilmente il centro e l’area concerto.

