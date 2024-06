Arbatax e Ponza uniti nel segno di San Silverio. Il gemellaggio ufficiale verrà siglato nei prossimi mesi, quando il sindaco di Tortolì, in occasione della festa patronale di sant’Andrea, accoglierà nella cittadina il suo collega di Ponza.

Oggi Marcello Ladu, ospite di Francesco Ambrosino, primo cittadino del centro che s’affaccia sul Golfo di Gaeta, ha presenziato alle celebrazioni in onore di san Silverio, che dell’Isola è patrono ma venerato anche ad Arbatax. Il cordone ombelicale che lega i due borghi non si è mai spezzato. La storia racconta che ai primi del Novecento le imbarcazioni salpavano dalle banchine del porto di Ponza. Una dopo l’altra approdavano in Sardegna condotte da uomini di mare che sfidavano le intemperie pur di portare a casa la pagnotta.

Ad Arbatax si sono stabilite le famiglie Iacono, Romano, Musella, De Martino, Vitiello, Morlè, Francavilla, Avellino, Pagano, Mossa, Calisi, Mazzella, Aversano, Mattera, Balzano, Torchiani, Cristo, Calisi e Musella. Gli avi hanno tracciato la strada colonizzando la borgata. Stasera, anche ad Arbatax, si sono svolti i riti in onore del santo.

