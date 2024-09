Hanno perso l’orientamento e, non ritrovando la strada per il rientro alla base, hanno lanciato l’allarme. È accaduto oggi a Baunei, alle Piscine di Venere, dove due giovani trekker, lui inglese di 21 anni e lei australiana di 22, sono stati tratti in salvo con l’elicottero.

I due hanno lanciato l'SOS al NUE112, con l’allarme scattato attorno alle 17.

Ricavate le coordinate della loro posizione, inviata sul posto una squadra a terra del distaccamento di Tortolì e gli specialisti SAF dell'equipaggio del Drago 144 del nucleo Vigili del Fuoco di Alghero. Giunto sul posto ed individuati, gli escursionisti sono stati verricellati a bordo e trasferiti all'elisuperficie "San Francesco" di Nuoro.

Stanchi e spaventati ma in buone condizioni fisiche i due hanno rifiutato gli accertamenti sanitari da parte del personale medico del 118.

(Unioneonline/v.l.)

