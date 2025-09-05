Perde l’orientamento sul sentiero per Cala Luna: soccorso un escursionistaÈ durato a lungo l’intervento di recupero, che si è concluso in piena notte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si è concluso solo in piena notte, alle 3.15, l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna di Dorgali per il recupero di un escursionista in difficoltà sul sentiero per Cala Luna. L'uomo, di nazionalità tedesca, ha perso l'orientamento ieri sera a causa del sopraggiungere dell'oscurità.
La richiesta di soccorso è stata inoltrata alla Centrale Operativa del 118, che ha immediatamente attivato la Centrale del Soccorso Alpino per attivare i soccorsi. Sul posto si sono recati 2 tecnici della stazione di Nuoro e due del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, dopo avere raggiunto l'escursionista e averne constatato le buone condizioni di salute, lo hanno riaccompagnato alla sua macchina parcheggiata a Buchi Arta.
Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.
(Unioneonline)