Si è concluso solo in piena notte, alle 3.15, l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna di Dorgali per il recupero di un escursionista in difficoltà sul sentiero per Cala Luna. L'uomo, di nazionalità tedesca, ha perso l'orientamento ieri sera a causa del sopraggiungere dell'oscurità.

La richiesta di soccorso è stata inoltrata alla Centrale Operativa del 118, che ha immediatamente attivato la Centrale del Soccorso Alpino per attivare i soccorsi. Sul posto si sono recati 2 tecnici della stazione di Nuoro e due del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, dopo avere raggiunto l'escursionista e averne constatato le buone condizioni di salute, lo hanno riaccompagnato alla sua macchina parcheggiata a Buchi Arta.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.

