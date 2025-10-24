Loceri, incidente stradale: quattro feriti in ospedaleTutti i coinvolti portati al Nostra Signora della Mercede di Lanusei
Quattro persone ferite in un incidente nel territorio di Loceri. Sono state tutte soccorse dalle ambulanze di base di Lanusei e Bari Sardo e trasportate al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede.
Qui il personale sanitario ha sottoposto i pazienti agli esami strumentali del caso.
Nessuna delle quattro persone coinvolte versa in gravi condizioni: all’evento la centrale operativa del 118 di Sassari ha assegnato un codice giallo. Da accertare la dinamica dell’incidente, accaduto intorno alle 11.30 di oggi.