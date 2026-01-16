Era tutto pronto per accendere il falò di Sant’Antonio ma a Perdasdefogu l'antico rito non si terrà. In paese divampa solo la polemica tra la Pro loco e il Comune. «La manifestazione Su fogoroni, prevista per questa sera, è stata annullata per mancato rilascio delle autorizzazioni da parte dell’amministrazione comunale. Ci scusiamo per il disagio ma non è dipeso da noi».

Con questo post, pubblicato sui social intorno alle 19 di oggi, l’associazione turistica ha informato la popolazione sulla cancellazione dell’appuntamento.

