Il sogno si realizza in un fine settimana. La signora Adriana Martini, 92 anni di Firenze, è tornata a Perdasdefogu dopo sessant’anni. Il suo desiderio più grande era di rivedere il paese che l’aveva ospitata dal 1963 al 1965. Il marito Vinicio Soldaini in quegli anni lavorava nel poligono militare come fabbro. Con il termine del contratto era previsto il rientro in Toscana.

«Ricordo che piangevo – racconta la signora – non volevo tornare a Firenze. A Perdas ho lasciato il cuore». A fare una sorpresa alla nonna sono state le nipoti Irene e Giulia Moschi. «Per Natale le abbiamo regalato il viaggio – spiegano le ragazze – nonna ha pianto di gioia». L’emozione sul viso della signora c’era anche oggi quando ha respirato nuovamente l’aria paesana. I ricordi hanno trovato nuova solidità ripercorrendo quelle strade e incontrando quelle persone vive solo nella memoria.

A dare il benvenuto ad Adriana Martini, in Municipio, il sindaco Bruno Chillotti, l’assessora Rita Melis e l’assessore Tore Mura. L’amministrazione comunale l’ha omaggiata con un mazzo di fiori e il calendario dei centenari. Poi un pranzo tra amici di vecchia data. Sorrisi e chiacchiere per un’intera giornata che ha riempito i cuori e saldato ancora di più il legame tra Toscana e Sardegna. Fra i piatti ricordati dall’elegante Adriana ci sono il “pistoccu”, la “treccia” e come lei stessa ha pronunciato correttamente in sardo “Su cardulinu de pessa”(funghi). Irene, Giulia e Adriana domani mattina ripartiranno per la meravigliosa Firenze. In valigia una certezza in più. Ora sanno che la “famiglia” foghesina le attende di nuovo a braccia aperte.

