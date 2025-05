La chiamano tecnologia blindata compatta. Dovrebbe minimizzare l'impatto sul territorio delle infrastrutture. La nuova stazione elettrica di Terna a Perdasdefogu sorgerà a Su Cungiau de is morus, a poche decine di metri da quella esistente.

Il minimo impatto si traduce nella distruzione di un bosco di lecci secolari, tra l'abitato e la chiesa di Santa Barbara, attraverso la creazione di una struttura ospitata in un rettangolo di novemila metri quadri. Una parentesi industriale in mezzo alla foresta.

A queste "minuzie" bisogna sommare la posa di due elettrodotti in cavo, (3,2 chilometri) per le linee a 150 Kv e due raccordi aerei da 700 metri. Dettagli. Un anno fa il Comune di Perdasdefogu aveva ascoltato con interesse la presentazione di un'opera strategica, importante per l'intero territorio e proposto un sito alternativo in località Terra ‘e ingia, vicino al campo sportivo di Su Pruineddu.

Terna non ha preso in considerazione questa opzione. Un vero peccato perché in questo nessun albero ci avrebbe rimesso le foglie.

