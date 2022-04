Il giudice del Tribunale di Lanusei, Mariano Arca, ha disposto il rinvio a giudizio in Corte d'Assise per Shahid Masih, il 29enne indagato per l'omicidio di Mirko Farci.

Al termine della camera di consiglio, il gup è tornato in aula leggendo il dispositivo.

La prima udienza in Corte d’Assise è stata fissata al 29 giugno prossimo.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

