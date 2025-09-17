Giampaolo Migali resta in carcere. La gip di Lanusei, Nicole Serra, ha confermato la custodia cautelare per il presunto assassino di Marco Mameli, avvenuto il primo marzo a Bari Sardo.

La giudice ha accolto la richiesta della procuratrice Paola Dal Monte e della sostituta Giovanna Morra che chiedevano la detenzione in carcere, al contrario dell’istanza presentata dal pool difensivo, rappresentato dalle avvocate Francesca Ferrai e Maria Leonida Cadoni, che sollecitava una misura meno afflittiva per il 28enne di Girasole, l’unico indagato per l’omicidio dell’operaio di Ilbono.

Alla luce della decisione, Migali dovrebbe lasciare il carcere di San Daniele per essere trasferito in un altro penitenziario dell’Isola. Il presunto autore dell’omicidio è indagato anche per il ferimento di Andrea Contu, anch’egli di Ilbono.

