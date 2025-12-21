Nell’impatto, violento, tra il Mitsubishi L200 e la Lancia Ypsilon i danni maggiori li ha riportati l’utilitaria. Completamente distrutta sulla parte anteriore destra e finita fuori dalla carreggiata, all’altezza del chilometro 177 della statale 198, a poche centinaia di metri dallo svincolo per la provinciale 27 in direzione Villagrande.

Nell’incidente di oggi, intorno alle 9.30, sono rimasti coinvolti un uomo di Ilbono, che era alla guida del fuoristrada (danneggiato lateralmente), e un giovane di Gairo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, coordinati dal personale della centrale operativa di Sassari, che hanno prestato le prime cure ai due conducenti. Ferito il giovane che era al volante della Ypsilon: lamentava dolori al petto.

Per accertamenti è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei dove i medici l’hanno sottoposto a esami strumentali per stilare una diagnosi certa.

Illeso il conducente del fuoristrada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Lanusei per i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica dello scontro, avvenuto mentre era in corso un acquazzone. Nel tratto dell’incidente hanno operato anche i vigili del fuoco di Tortolì per mettere in sicurezza l’area. In quel punto, la circolazione ha subito rallentamenti.

