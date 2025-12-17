Con i soldi ricavati in occasione della festa in onore di san Vincenzo Ferrer, il comitato della leva 1995 di Arzana ha donato un palco al Comune. L’iniziativa, promossa dai trentenni guidati dal presidente Riccardo Piras, è stata salutata con favore dagli amministratori comunali.

«Ringraziamo il comitato per il gesto. Sono soldi offerti dagli arzanesi e loro li hanno devoluti per un bene di cui beneficerà tutta la comunità», ha detto il vicesindaco, Marco Pinna. L’ente aveva già una porzione di palco da utilizzare per le feste in piazza Roma. Mancavano diversi elementi per completare la struttura e il personale amministrativo stava intavolando trattative con fornitori specializzati.

Il comitato ha manifestato la volontà di destinare 6mila euro al Comune per l’acquisto del palco. Due anni fa erano stati i coetanei delle classi ‘90, ‘91 e ’92 a donare risorse al Comune che aveva acquistato una statua della Madonna.

