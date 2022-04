La neve è caduta abbondantemente in Ogliastra. Annullata la manifestazione per la tutela della sanità pubblica e rinviata la partita di calcio tra Idolo e Ossese. Il primo evento si sarebbe dovuto tenere stamattina a Lanusei, dove dovevano confluire comitati e associazioni per un corteo di protesta contro il precariato intorno all’ospedale Nostra Signora della Mercede. È il secondo rinvio a causa del maltempo: già sabato scorso la manifestazione era stata cancellata per pioggia.

Una bambina sulla neve a Lanusei (foto Secci)

L’appuntamento sportivo ad Arzana era in programma per le 17: allo Sturrusè era attesa la l’Ossese, vicecapolista del campionato di Eccellenza. Il terreno di gioco è stato ricoperto da una coltre bianca che ne impedisce l’utilizzo. La partita è stata rinviata a domani, con fischio d’inizio alle 16. La neve è caduta copiosa in tutti i centri montani, da Lanusei a Gairo passando per Talana, Villagrande, Ussassai e tutti gli altri paesi del versante alto.

