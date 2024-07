Nico Williams, uno dei giocatori simbolo della Spagna neocampione d’Europa, ha festeggiato la conquista della coppa, che l’ha visto assoluto protagonista, con tanto di gol in finale contro l’Inghilterra, regalandosi una giornata lungo la costa di Baunei.

Esperienza subito postata su Instagram, con Cala Goloritzè sullo sfondo, nel profilo nicolas_williams9, con tanto di torta di benvenuto appositamente preparata dallo staff dello yacht Luuxya Charter, operativo lungo la costa baunese. Cristiano Carta della Luuxya Charter racconta la semplicità con la quale il campione si è presentato: «Nico Williams ha contattato su intagram un nostro amico, Gianfranco Zedda (@Gianfrenk su Instagram), un travel creator sardo, chiedendo espressamente consigli su come visitare Cala Mariolu, Cala Goloritzè e la Costa di Baunei in barca. Gianfranco ci ha contattato e Nico Williams si è presentato al porto di Santa Maria Navarrese, in compagnia di un’amica, guidando un’auto a noleggio, come un normalissimo ventiduenne in vacanza. Una persona squisita».

