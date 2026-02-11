Le persone che hanno perso la vita nel tragico affondamento del peschereccio Luigino, a Santa Maria Navarrese, sono Antonio Morlè ed Enrico Piras, entrambi di Tortolì.

I corpi non sono ancora stati recuperati: Morlè, che era il comandante, sarebbe andato a fondo con il peschereccio, mentre quello del marinaio Piras è alla deriva e sono in corso le ricerche.

Antonio Lovicario, altro marinaio, è riuscito a salvarsi ed è stato trasportato al porto di Arbatax a bordo del peschereccio Zeus di proprietà di Maurizio Morlè, fratello di Antonio. Le sue condizioni sono rassicuranti.

Il peschereccio Zeus è attraccato sulla banchina di ponente alle 14.30 dove ad attenderlo c’erano decine di persone.

