È Giulia Balzano la prima direttrice della Fondazione Tortolì. Originaria della cittadina, manager culturale con una formazione da archeologa e una solida conoscenza del periodo pre-nuragico della Sardegna, è stata nominata dal Consiglio di amministrazione della realtà che gestisce il patrimonio culturale del territorio. Il provvedimento è arrivato al termine dell’analisi delle sette candidature. L’organismo dirigenziale (presidente Marcello Ladu, vicepresidente Stefania Vargiu, componente Laura Lavra) ha effettuato una prima scrematura, concentrandosi su tre profili (Giulia Balzano, Michele Castoldi e Rinaldo Deiana) ritenuti più qualificati.

La Fondazione ha spiegato i motivi della decisione: «Giulia Balzano ha maturato, nel corso degli anni, l’esperienza professionale maggiormente attinente all’attuale fabbisogno della Fondazione Tortoli, perché capace di coniugare gli aspetti manageriali e di gestione del personale e delle risorse economiche con quelli della conoscenza del patrimonio culturale, della didattica museale e della promozione, senza trascurare gli aspetti legati alla conoscenza dell’arte contemporanea, anche in contesti in cui lo sviluppo turistico non garantiva adeguati flussi di visitatori».

