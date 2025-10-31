Maschere, zucche e gadget di Halloween farlocchi. Tremila articoli senza requisiti di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Arbatax.

Il personale della compagnia, guidata dal tenente Leonardo Di Blasi, è entrato in azione nelle scorse ore in alcuni centri del territorio, in concomitanza con la festa di Halloween in vista della quale i militari hanno intensificato le attività di controllo a prevenzione e contrasto di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Gli articoli sequestrati, non conformi alla legge poiché privi del marchio di conformità europea Ce, sono in parte composti da dispositivi collegabili alla corrente elettrica e in quanto tali ulteriormente pericolosi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei consumatori.

Solo le certificazioni, unite poi al corretto uso dei beni, garantiscono la qualità del prodotto e il suo impiego in piena sicurezza. I titolari degli esercizi commerciali in cui sono stati sequestrati gli articoli sono stati segnalati alla Camera di commercio di Nuoro con applicazione della sanzione amministrativa che va fino a 25.823 euro.

L’azione della compagnia di Arbatax testimonia l’attenzione della Guardia di finanza al controllo economico del territorio, al monitoraggio delle attività che presentano profili di rischio per la tutela dei consumatori e delle imprese che rispettano le regole del mercato.

© Riproduzione riservata