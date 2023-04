Si terranno martedì alle 17, nel salone parrocchiale di San Martino, i funerali di Nicola Demurtas, il giovane di Arzana morto un anno dopo l’incidente sulla strada per Santa Maria Navarrese.

Il feretro lascerà Fontanellato, cittadina alle porte di Parma, domani pomeriggio per fare rientro in Sardegna. Oggi in Emilia arriverà anche la fidanzata Martina, che vuole stare accanto al suo adorato Nicola nell’ultimo, triste viaggio.

Nicola Demurtas aveva 24 anni e nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio 2022 era rimasto coinvolto in un incidente mentre, insieme a un amico, andava a Santa Maria Navarrese. Lottava per tornare a una vita normale e il 14 marzo scorso, dopo aver trascorso diversi mesi al San Martino di Oristano, era stato trasferito al Centro Cardinal Ferrari - Santo Stefano, clinica specializzata nella neuroriabilitazione.

Ieri un arresto cardiocircolatorio gli è stato fatale. Per martedì il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, interpretando il sentimento della comunità, ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della comunità stessa. Ha espresso cordoglio anche la società dell'Idolo calcio, dove Nicola aveva militato facendo tutta la trafila nelle formazioni giovanili.

