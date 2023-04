Ad Arzana è lutto cittadino. L'ha proclamato il sindaco, Angelo Stochino, per la morte di Nicola Demurtas, il ragazzo di 24 anni che da quasi un anno era in condizioni di salute precarie dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.

«La comunità - ha detto il primo cittadino - è scossa per la drammatica notizia della morte del nostro giovane concittadino. Raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, l'amministrazione intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della comunità, anche in forma pubblica e istituzionale».

Il lutto cittadino verrà osservato in occasione dei funerali del ragazzo, che probabilmente verranno celebrati a metà settimana prossima.

Stochino ha spiegato che con la proclamazione del lutto cittadino «si è voluto interpretare il comune sentimento della popolazione, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della comunità di Arzana».

Nel giorno dei funerali le bandiere nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici dovranno essere esposte a mezz'asta.

Nicola Demurtas è deceduto questo pomeriggio a Parma, dov'era stato trasportato il 14 marzo scorso dall'ospedale San Martino di Oristano.

