Un malore improvviso mentre nuotava nelle acque antistanti Cala Goloritzè è costato la vita a un turista straniero, morto oggi nelle prime ore del pomeriggio nonostante il tempestivo intervento degli operatori nautici presenti in quel momento nello specchio d'acqua davanti alle boe di delimitazione e dei ragazzi del comune di Baunei addetti alla vigilanza lungo la costa.

Il bagnante in difficoltà, avvistato in acqua da altri turisti, è stato soccorso immediatamente e trasportato in gommone sulla spiaggia da uno skipper ma le sue condizioni si sono rivelate subito gravi. Tra i soccorritori intervenuti anche un medico facente parte dell’equipaggio di uno yacht ormeggiato davanti alla costa, non lontano dal punto in cui il turista ha avuto il malore, medico che ha raggiunto l’arenile a bordo del gommone di servizio dei vigilanti del comune.

Lo sfortunato turista, cinquantacinquenne, era partito di mattina dal porto di Cala Gonone insieme alla famiglia, a bordo di un gommone con conducente, per effettuare la minicrociera nella costa baunese. Intorno alle tre del pomeriggio il malore.

L’elisoccorso intervenuto da Olbia non ha potuto fare altro che prelevare la salma e trasferirla al’Ospedale di Nuoro, dove verranno accertate le cause che hanno portato al decesso.

