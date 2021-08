Sono in gravi condizioni una donna di 39 anni e il suo bimbo di 8 mesi rimasti ustionati a Cardedu a causa di un incendio.

Entrambi sono stati soccorsi e trasportati con l’elicottero del 118, in codice rosso, in ospedale: la mamma al Centro Ustioni di Sassari, il piccolo al Pediatrico di Cagliari.

La donna, secondo le prime informazioni, era in vacanza in Ogliastra, zona che aveva raggiunto dal sud Sardegna. Intorno alle 16.30 stava bruciando delle stoppie in giardino quando è stata sorpresa dalle fiamme. Il figlioletto ha riportato ustioni alla testa e alla coscia sinistra, la mamma all’addome, alle gambe e alle braccia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri, che ora devono ricostruire con esattezza quanto accaduto.

