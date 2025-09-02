Stava transitando in via Dante quando ha perso il controllo del suo motorino. Tra la sbandata e la caduta sono passati pochi istanti. Un 16enne di Lotzorai è rimasto ferito, intorno alle 15.30 di oggi, in un incidente accaduto all’altezza dell’incrocio di via D’Annunzio. La sua moto è piombata su una macchina in sosta. I primi a prestargli soccorso sono stati i residenti del quartiere che apre verso Donigala.

Quando hanno sentito l’impatto si sono precipitati in strada per aiutare il giovane, soccorso pochi minuti dopo dal personale del 118 coordinato dalla centrale operativa di Sassari. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo, rimasto sempre vigile e cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dove il personale sanitario l’ha sottoposto agli esami strumentali del caso che hanno evidenziato traumi cranico e toracico.

Le sue condizioni sono comunque rassicuranti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei e i vigili del fuoco di Tortolì.

© Riproduzione riservata