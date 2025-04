Sedici pini per il litorale di Is Orrosas. Li ha acquistati il Comune nell’ambito di un’iniziativa di riqualificazione del lungomare che prevede la piantumazione per migliorare l’aspetto estetico e l’ambiente della zona. «Continuiamo a curare e migliorare la qualità di spazi verdi in tutto il territorio comunale», è il commento del sindaco, Cesare Mannini.

Le piante sono state consegnate ieri mattina e le operazioni per metterle a dimora nella destinazione finale cominceranno a stretto giro, così da offrire un volto più curato in vista della stagione turistica. Nei prossimi giorni, sul litorale di Lotzorai, dove da settimane sono in corso diversi interventi per potenziare la viabilità, apriranno le prime attività ricettive come i campeggi. Sono già numerose le prenotazioni per i mesi spalla, soprattutto di vacanzieri stranieri fidelizzati che frequentano il paese da parecchi anni.

Il primo cittadino contestualizza l'iniziativa, spiegandone i principi che l'hanno animata: «I sedici pini ultradecennali vanno ad aggiungersi ai 50 che abbiamo impiantato l’anno scorso nell’area di Is Orrosas, fino a qualche tempo fa caratterizzata da una rigogliosa pineta ma che, nello scorso decennio, ha subito un degrado mai conosciuto prima, con la moria delle decine e decine dei grandi alberi presenti e il conseguente spoglio della zona. Ora la stiamo recuperando e siamo sicuri che nel giro di pochi anni i residenti e tutti gli ospiti del nostro litorale potranno godere di nuovo del fresco di una rigogliosa pineta. Teniamo molto al nostro patrimonio verde e nei prossimi giorni ci stiamo organizzando per continuare a impiantare numerosi ulivi, come peraltro fatto nelle scorse settimane grazie alla generosità di un compaesano che ha donato alla comunità diversi alberelli. Lotzorai è città dell’olio e, oltre alle piante secolari presenti nella nostra piazza del Comune, vogliamo che tutte le strade del paese possano testimoniarlo facendo mostra di questi preziosi alberi».

