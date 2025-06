È caduto dal quad che stava utilizzando per trascorrere un pomeriggio di svago. Tutto è filato liscio fino alle 18.30 di oggi, quando il mezzo a quattro ruote si è ribaltato sbalzando al suolo il conducente, un giovane di 21 anni, di Lotzorai.

L’incidente è avvenuto alla periferia nord-ovest del paese, in un’area adiacente alla strada provinciale 56, e il ragazzo ha riportato un trauma cranico per cui è stato necessario il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo dell’elicottero dell’Areus.

Le condizioni del paziente non sono gravi, ma il medico in servizio su Echo Lima 3, decollato dalla base di Elmas, ha ritenuto fosse opportuno trasportarlo per precauzione in ospedale.

Nella campagna in cui è successo l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

