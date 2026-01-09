Lotzorai, alla soglia dei 106 anni si è spenta Peppina CoronaDonna di profonda fede, per lungo tempo ha gestito il negozio di generi alimentari
Fra due settimane Peppina Corona avrebbe compiuto 106 anni. Si è spenta oggi, tra l’affetto dei suoi familiari che l’hanno sempre assistita con amore.
Una famiglia numerosa, la sua, con nove figli (cinque in vita), 19 nipoti e altrettanti pronipoti. Donna di profonda fede, nonna Peppina, che a Lotzorai gestiva anche il negozio di generi alimentari, era devota a Padre Pio.
Quando era giovane, il padre Salvatore aveva profetizzato per lei il raggiungimento del secolo di vita. Così è stato, anzi nonna Peppina, che adorava intrattenersi con lunghi racconti insieme ai nipoti, è andata ben oltre.
Era vedova dal 2004, quando perse il marito Mario Cauli. «Ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva di Lotzorai. Alla comunità - ha detto il sindaco, Cesare Mannini - resta il ricordo di una donna speciale, testimone di tempi lontani e custode di valori autentici che continueranno a vivere nel cuore di tutti noi. È stata un esempio».