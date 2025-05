Sessantacinque persone hanno partecipato il 1 maggio a una giornata ecologica indetta per ripulire dai rifiuti il bosco Seleni, polmone verde di Lanusei. L’iniziativa era organizzata da STC Food e Tuttigiorni Lanusei, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lanusei, “ODV Ciao Guagljò by Rago”, “Associazione Lavori in corso”, “Associazione Un sorriso in più” e “Aresu bus”. In campo gente di tutte le età: dai bambini agli adulti, dalle famiglie alle persone con disabilità.

Ai partecipanti sono stati offerti dei kit di pulizia che contenevano guanti, sacchetti e pinza. In aggiunta sono stati dati in omaggio una t-shirt, una borsa in tela ecosostenibile e una merenda.

Ai partecipanti era data la possibilità di arrivare fino al bosco con il pulmino gratuito di Aresu bus.

«È stata una giornata emozionante – commentano gli organizzatori – una partecipazione così alta era inaspettata. È stato un momento di condivisione e unione per la nostra comunità. Ringraziamo di cuore le persone che ci hanno aiutato nell’organizzazione di questa giornata e tutti i partecipanti che hanno compreso l’importanza di un tema così delicato come il corretto smaltimento dei rifiuti e il rispetto del nostro territorio. Siamo sicuri che in tutte le prossime edizioni che ci saranno, l’entusiasmo crescerà e la partecipazione a questa iniziativa sociale aumenterà».

