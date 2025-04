Fabrizio Demurtas, avvocato di Lanusei, è stato confermato presidente della Camera penale di Lanusei.

Del consiglio direttivo, che resterà in carica per il biennio 2025/2026, fanno parte Mario Solanas (vicepresidente), Bettina Pisanu (segretaria), Alessandro Fanni (tesoriere), Mauro Pilia, Marcello Caddori e Maurizio Corda, futuro coordinatore della scuola di formazione per i penalisti.

A Demurtas e agli altri componenti del direttivo fresco di elezione è arrivato il messaggio augurale di Vito Cofano, presidente dell’Ordine degli avvocati del Foro di Lanusei: «Ai colleghi della Camera penale rivolgo i migliori auguri. Sono certo che proseguirà il percorso di fattiva collaborazione tra l’istituzione forense e il nuovo organo associativo».

© Riproduzione riservata