Sospesa l'attività giudiziaria al Tribunale Lanusei. L'allerta meteo paralizza anche il palazzo di giustizia di via Marconi dove, domani, non si terranno udienze. Da quanto si apprende, le udienze verranno rinviate d'ufficio in presenza di un consigliere dell'ordine.

