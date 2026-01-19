L’emergenza
19 gennaio 2026 alle 19:55
Lanusei, allerta meteo: sospese le udienze in TribunaleVerranno rinviate d'ufficio in presenza di un consigliere dell'ordine
Sospesa l'attività giudiziaria al Tribunale Lanusei. L'allerta meteo paralizza anche il palazzo di giustizia di via Marconi dove, domani, non si terranno udienze. Da quanto si apprende, le udienze verranno rinviate d'ufficio in presenza di un consigliere dell'ordine.
