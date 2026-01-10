letteratura
10 gennaio 2026 alle 12:12
La Gabbia di Pinuccia, il nuovo romanzo di Giancarla MarongiuLa presentazione del volume oggi in aula consiliare alle 18.30
Amore, tenacia dei sentimenti, il viaggio tra passione e disperazione. Questo il filo conduttore di La Gabbia di Pinuccia, il romanzo scritto dall’insegnante Giancarla Marongiu che verrà presentato oggi alle 18.30 nell’aula consiliare del Comune di Lanusei. Dialogherà con l’autrice Francesca Lai, interverrà l’avvocata Bettina Pisanu.
