Amore, tenacia dei sentimenti, il viaggio tra passione e disperazione. Questo il filo conduttore di La Gabbia di Pinuccia, il romanzo scritto dall’insegnante Giancarla Marongiu che verrà presentato oggi alle 18.30 nell’aula consiliare del Comune di Lanusei. Dialogherà con l’autrice Francesca Lai, interverrà l’avvocata Bettina Pisanu. 

