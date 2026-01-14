A Tortolì oggi si è svolto l'incontro tecnico per la definizione delle azioni operative e delle relative tempistiche per il prosieguo delle attività di cattura e trasferimento dei mufloni presenti ad Arbatax.

Nel corso della riunione è stato effettuato un sopralluogo per l'individuazione di un'area idonea e adeguatamente recintata da destinare al contenimento temporaneo degli animali. È stata inoltre definita la composizione della task force tecnica che, sotto il coordinamento dell'assessorato All'Ambiente, curerà il prosieguo delle attività di cattura e traslocazione.

Sono state condivise - spiega una nota della Regione - le procedure operative relative alle diverse fasi dell'intervento che comprendono il monitoraggio del branco, l'individuazione dei siti di cattura, le attività di foraggiamento attrattivo, la cattura mediante gabbie-trappola, la valutazione dello stato sanitario degli animali, il prelievo e la lavorazione dei campioni biologici per la tipizzazione genetica, l'identificazione degli esemplari e la successiva traslocazione nei siti individuati.

All'incontro, oltre ai rappresentanti del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell'assessorato, hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Tortolì, dell'Agenzia Forestas (Servizi Territoriali di Lanusei e Sassari), della Forestale (Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Lanusei), e dell'Asl Ogliastra (Servizio Veterinario) e dell'Istituto Zooprofilattico di Tortolì.

