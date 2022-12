Traffico bloccato sulla Statale 198 “di Seui e Lanusei” a causa di un incidente all’altezza del km 106.

Un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati per cause in via di accertamento. Secondo una prima ipotesi uno dei conducenti avrebbe avuto un malore e avrebbe perso il controllo del veicolo. Illeso invece l’altro autista.

Sul posto i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e il personale di Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione stradale.

L'uomo colpito da malore è stato portato in codice rosso in ospedale.

Inevitabili disagi al traffico.

