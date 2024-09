Una ventina di chilometri di bosco bruciati.

Questo il drammatico bilancio del vasto incendio, in fase di bonifica, che ieri sera si è sviluppato in Ogliastra, tra Jerzu e Cardedu. L’orario in cui è scoppiato (21.30) non ha consentito il decollo dei mezzi aerei, il territorio impervio ha fatto il resto, ostacolando le operazioni delle squadre a terra.

Sul posto sono intervenuti stamattina due Canadair, un Super Puma e altri due elicotteri della flotta regionale, che hanno operato con diversi lanci per domare il rogo.

Al lavoro anche diverse squadre a terra, che ancora operano lungo tutto il perimetro lambito dalle fiamme per spegnere gli ultimi focolai.

