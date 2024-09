Emergenza in Ogliastra per un grosso incendio scoppiato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 21,30, che ha continuato a correre per tutta la notte.

Le fiamme sono partite in territorio di Jerzu, località Costa Is Paganus, per poi viaggiare verso Cardedu e raggiungere la cresta del Monte Ferru.

Impossibile, durante la notte, il decollo dei mezzi aerei: il fronte è stato monitorato dalle squadre a terra che però non sono potute intervenire perché la zona è molto impervia e non ci sono sentieri e viottoli per raggiungerla.

Dalla centrale operativa del Corpo Forestale, in via Biasi a Cagliari, è stato chiesto l’intervento di due Canadair e di tre elicotteri, che possono operare solo con la luce del sole.

Il fuoco intanto ha raggiunto la cresta del monte. L’unica buona notizia è che in quelle zone ha un effetto attenuato il maestrale che sta soffiando con forza su tutto il resto dell’Isola. Ma, d’altra parte, a causa delle siccità che ha colpito l’Ogliastra è presente una enorme quantità di vegetazione secca.

