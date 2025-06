Un’altra giornata di fuoco per le squadre antincendio sarde.

Sono 15 gli incendi registrati oggi nell’Isola, tre dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Paura a Jerzu, dove le fiamme hanno divorato le campagne del paese e per le quali è entrato in azione di un Canadair. Lo spegnimento del rogo è stato coordinato dalla stazione del Corpo forestale di Jerzu, dal Gauf di Lanusei e da tre squadre di Efs di Jerzu, Ulassai e Tertenia.

Oltre al Canadair decollato dalla base di Olbia, per domare le fiamme si è reso necessario anche l'intervento di due elicotteri della flotta regionale, provenienti dalle basi di Villasalto e Pula. Gli altri due incendi più rilevanti sono divampati nelle campagne di Pattada, in località S'Adrimissa, e a Tortolì, in località Is Mendulas.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento.

