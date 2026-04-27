Con la moto è piombato sul pullman di linea. Un centauro austriaco di 32 anni è stato sbalzato sull’asfalto dove è rimasto qualche minuto esanime.

È successo oggi, lungo la statale 198, nel territorio di Gairo. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono apparse piuttosto critiche, tanto da richiedere alla centrale operativa del 118 di Sassari l’invio dell’elicottero dell’Areus. Ma quando il medico di bordo l’ha visitato ha ritenuto che le condizioni del motociclista non fossero così gravi da rende utile il trasporto con il mezzo aereo.

A quel punto, il centauro è stato stabilizzato e caricato a bordo dell’ambulanza medicalizzata che l’ha trasferito (in codice rosso per dinamica) al Pronto soccorso di Lanusei. Qui il personale sanitario ha sottoposto il paziente a tutti gli controlli del caso e gli esami strumentali hanno evidenziato traumi diffusi. Il quadro clinico del motociclista è comunque confortante, sebbene l’impatto con il bus sia stato abbastanza violento e, almeno inizialmente, abbia fatto presagire un epilogo ben più complicato.

Da qualche giorno gruppi di centauri, soprattutto stranieri, sono sbarcati in Ogliastra e ogni giorno transitano sulle strade più suggestive anche a velocità elevate tali da diventare un pericolo anche per gli altri utenti.

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