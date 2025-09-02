Un incendio è divampato alla periferia sud-ovest di Girasole. Le fiamme hanno attraversato i terreni de “Su Comunali”, a poche centinaia di metri dal confine con Tortolì.

Minacciate alcune case coloniche. Sul posto, dalle 12.30, hanno operato un elicottero decollato dalla base di Lanusei-San Cosimo, vigili del fuoco e personale di Forestale e Forestas riuscendo a contenere i danni, circoscritti a sterpaglie e a una limitata superficie di macchia mediterranea.

© Riproduzione riservata