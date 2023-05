Intervento dei vigili del fuoco questa mattina a Cardedu per una fuga di gas in via Municipio.

Dai primi accertamenti è emerso che la ditta incaricata di eseguire alcuni lavori, durante le operazioni di scavo, ha tranciato un tubo della rete cittadina del gas.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad isolare la zona bloccando il traffico di pedoni e veicoli.

Effettuati anche controlli, dopo aver messo in sicurezza l’area, al fine di scongiurare eventuali esplosioni.

Sul posto è intervenuto il personale di Medea, gestore della rete, che ha provveduto a chiudere le valvole, bloccare la perdita e ripristinare il corretto funzionamento della rete.

