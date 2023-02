Le cause di quanto accaduto devono essere accertate ma alla base del rogo che stamattina, sulla strada fra Lotzorai e Talana, si è sviluppato su un pullman dell’Arst potrebbe esserci un problema elettrico con un conseguente corto circuito.

A spiegarlo è Carlo Poledrini, direttore regionale dell’Arst: «Il conducente non ha avuto segnalazioni di spie né ci sono state perdite di carburante o di altri liquidi lunga la strada. L'incidente è fortunatamente andato bene sia per l'autista che per i 5 viaggiatori a bordo. Si tratta di un pullman di 15 anni e ora dobbiamo verificarne con attenzione lo stato complessivo».

I problemi però non riguardano solo i mezzi vecchi, perché quelli nuovi consegnati la settimana scorsa nel Nuorese sono stati presi di mira dai vandali: 4 quelli che hanno subito danni ai sedili, squarciati con i coltelli. «Non è un buon segnale – aggiunge Poledrini -, sono gesti ingiustificabili che pongono un grosso tema di educazione civica nei confronti di questi giovani. Un gesto che naturalmente deploriamo, ma sappiamo anche che i responsabili saranno individuati così come è successo in passato: i nostri mezzi sono dotati di telecamere che ci faranno risalire ai responsabili".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata