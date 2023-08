Controlli e prevenzione intensificati. I carabinieri del Nuorese, nei giorni più “caldi” dell’anno, mettono in campo un’intensa attività di sorveglianza dei territori, sia di quelli ad alta intensità di flussi turistici che nell’entroterra.

Il maxi afflusso di villeggianti sulla costa orientale dell’Isola, in questi giorni di Ferragosto, imporrà uno sforzo rilevante per far fronte alle molteplici esigenze di sicurezza anche per i frequentatori della movida notturna e dei viaggiatori. Il preponderante impegno a favore delle aree turistiche, tuttavia, non farà tralasciare ai militari la vigilanza delle aree interne, dove garantiranno la loro presenza alle numerose comunità che festeggeranno la ricorrenza con sagre, fiere e cerimonie religiose.

Ma il maggiore sforzo non influirà sulla qualità e quantità del servizio tradizionalmente offerto alla popolazione, poiché proseguiranno senza modifiche o interruzioni le ordinarie attività di tutte le stazioni dislocate nei vari centri del Nuorese e dell’Ogliastra.

In caso di necessità i cittadini potranno fare riferimento al 112, il Numero unico europeo per le emergenze, attivo ogni istante della giornata.

© Riproduzione riservata