Porto abusivo di arma e lesioni colpose aggravate: sono le accuse di cui dovrà rispondere un uomo arrestato ieri dalla Polizia di Stato a Tortolì e resosi protagonista di un ferimento sul litorale di Orrì.

La notte del 25 luglio scorsi gli agenti del Commissariato erano dovuti intervenire a Orrì dove, in prossimità di un locale frequentato da numerosi giovani, un ragazzo di 20 anni era stato ferito alla mano e al gluteo da un colpo d’arma da fuoco.

Secondo le ricostruzioni e grazie all’acquisizione e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, il responsabile, mentre maneggiava una pistola illegalmente detenuta, aveva esploso accidentalmente un colpo, ferendo la vittima.

L‘indagato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, era poi stato trovato in possesso di circa 9 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e 1300 euro in contanti, probabile provento dell’attività illegale.

L’uomo, pertanto, dovrà rispondere anche del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

