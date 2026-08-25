Il dramma
25 agosto 2026 alle 07:53aggiornato il 25 agosto 2026 alle 07:56
Tortolì, tragedia della strada: è morto il motociclista portato al Brotzu dopo l’incidenteNulla da fare per il 41enne di Girasole trasferito ieri sera a Cagliari con l’elisoccorso, lo schianto sulla strada che dalla zona industriale porta verso il molo di ponente del porto di Arbatax
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Non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto nell’incidente stradale accaduto ieri sera a Tortolì.
Il 41enne, che risiede a Girasole e lavora al porticciolo turistico di Arbatax, è morto nella tarda serata di ieri all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’era stato trasportato a bordo dell’elicottero dell’Areus.
Le sue condizioni, apparse già critiche sin dai primi momenti ma non tali da far ipotizzare un epilogo tragico, sono precipitate dopo l’arrivo in ospedale.
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