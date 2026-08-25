Non ce l’ha fatta l’uomo coinvolto nell’incidente stradale accaduto ieri sera a Tortolì.

Il 41enne, che risiede a Girasole e lavora al porticciolo turistico di Arbatax,  è morto nella tarda serata di ieri all’ospedale Brotzu di Cagliari dov’era stato trasportato a bordo dell’elicottero dell’Areus. 

Le sue condizioni, apparse già critiche sin dai primi momenti ma non tali da far ipotizzare un epilogo tragico, sono precipitate dopo l’arrivo in ospedale.

© Riproduzione riservata