Abbandonati come sacchi della spazzatura la vigilia di Natale.

Tre cuccioli di cane di circa due mesi chiusi dentro una cassetta legata col fil di ferro in una piazzola di sosta nella marina di Cardedu, nei pressi della nota spiaggia di Perdepera.

I cagnolini abbandonati (foto Melis)

A fare la triste scoperta alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia Jerzu in servizio in quel momento nella zona. I poveri animali guaivano e tremavano al freddo. I militari hanno subito messo in sicurezza i cuccioli e allertato il servizio di recupero.

Si trovano ora al canile di Lanusei. Cercano casa, una famiglia vera che li adotti.

